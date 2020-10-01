01 Ekim 2020 Perşembe 11:39:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 11:39:00
MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı 12 şahıs yakalandı
MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
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