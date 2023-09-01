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MSB: Suriye sınırında 2 terörist yakalandı
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01 Eylül 2023 Cuma 10:54:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 10:54:00

MSB: Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Teröre ve teröriste geçit yok!

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriye sınır terörist
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