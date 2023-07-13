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13 Temmuz 2023 Perşembe 12:03:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 12:03:00

MSB rakamları verdi! Son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Son bir haftada 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Son bir haftada 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 93 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 6'sı FETÖ mensubu olmak üzere 8'i teröristtir. 3 bin 466 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 813'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 156'ya ulaşmıştır."

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