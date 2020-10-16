Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.