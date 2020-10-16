16 Ekim 2020 Cuma 15:57:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 15:57:00
MSB: Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. MSB ayrıca Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
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