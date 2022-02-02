MSB: Şırnak'ta terör saldırısında bir asker şehit oldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta bir hudut karakoluna yapılan terör saldırısında bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta bir hudut karakoluna yapılan terör saldırısında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tarcan için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
- Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntüleri paylaşıldı
- MSB: Şırnak'ta terör saldırısında bir asker şehit oldu
- Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı
- "BM'deki başarımız, AGİT ve İİT'de benzer grupların kurulmasına ilham verdi"
- Erivan-İstanbul uçuşları başladı
- Tedavide yeni dönem: Antiviral ilacın kullanımı haftaya başlıyor