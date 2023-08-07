MSB: Sınırda 1'i PKK'lı 2 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK'lı 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:
"Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/oabzMyzFoJ