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MSB: Sınırda 1'i PKK'lı 2 kişi yakalandı
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07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:18:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:18:00

MSB: Sınırda 1'i PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK'lı 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

"Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları terör örgütü pkk
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