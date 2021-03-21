21 Mart 2021 Pazar 17:56:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 17:56:00
MSB: Saldırıda bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 20'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG'li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi" denildi.
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