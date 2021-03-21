MSB: Saldırıda bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG'li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi" denildi.

