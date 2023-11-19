MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2023
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/60SiHZG4dn
Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
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