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MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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19 Kasım 2023 Pazar 10:02:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 10:02:00

MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

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Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.

Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

Etiketler : zeytindalı bölgesi terörist milli savunma bakanlığı
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