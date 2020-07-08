MSB'den net mesaj: PKK-YPG'ye izin verilmeyecek

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08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:13:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:15:00

MSB: PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir

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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin "terör koridoru hayaliyle" Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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