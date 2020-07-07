MSB: Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor... PKK'lı bir terörist teslim oldu

MSB: Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aktütün mevkisinde PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu, üst taramasında el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantasının ele geçirildiği kaydedildi.

"DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA HOŞ GELDİN"



Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin." dedikleri anlaşıldı.

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor.



Hakkâri/Aktütün’de PKK’lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bIqoWVilfl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2020

Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.