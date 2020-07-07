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07 Temmuz 2020 Salı 10:44:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 11:19:00

MSB: Hakkari'de bir terörist teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari'nin Aktütün mevkisinde PKK'lı bir teröristin komandolara teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aktütün mevkisinde PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu, üst taramasında el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantasının ele geçirildiği kaydedildi.

"DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA HOŞ GELDİN"

Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin." dedikleri anlaşıldı.

Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.

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