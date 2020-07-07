MSB: Hakkari'de bir terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari'nin Aktütün mevkisinde PKK'lı bir teröristin komandolara teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Aktütün mevkisinde PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu, üst taramasında el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantasının ele geçirildiği kaydedildi.
"DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA HOŞ GELDİN"
Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin." dedikleri anlaşıldı.
Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2020
Hakkâri/Aktütün’de PKK’lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bIqoWVilfl
Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.
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