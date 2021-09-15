Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."