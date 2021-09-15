VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir fatihi Simge
"Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz"
Müslüman arkadaşlarından etkilendi, İslamiyet'i seçti
Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurtdışına kaçırdığını açıkladı
Palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi
Suudi Arabistan'a Patriot bataryası gönderdi
Kabil Havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı
Paylaşımıyla dikkat çekti
Herkes ‘Bilmiyor İçimi'
Toplantı telaşı
2 yıl sonra yeniden tiyatroda
Pele yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı
Çocukların eğitim döneminde tüketimi önemli rol oynuyor
"Hocam öldükten sonra kalp aleminde bana 'sen mehdisin' dedi"
Ücretli çalışan sayısında artış yaşandı
29 yıllık kaçak mahkum salgına yenildi! Ev kirasını ödeyemedi, teslim oldu
Bilim insanları uyardı: Az tüketenler daha fazla risk altında
Kötü koku şikayeti üzerine çilingirle kapıyı açtılar... İçeri girince şaşkınlık yaşadılar
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tandırda yanan kadın: Köye adım bile atmam
Evde bakım ödemelerine bugün başlıyor
Fransa'nın "kırmızı çizgisi" Wagner
Hızır Bey romanının çizeri hayatını kaybetti
'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denildi! Türkiye'de sağlığına kavuştu
15 Eylül 2021 Çarşamba 11:20:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 11:25:00

MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı operasyon terörist pkk
11 yıl sonra bir aradalar

11 yıl sonra bir aradalar
Senaryo yazmadan önce kura çekiyor

Senaryo yazmadan önce kura çekiyor
Murat sorusuna sus pus

Murat sorusuna sus pus
"Ayrılık yok, mutluyum"

"Ayrılık yok, mutluyum"
"Böyle şeylerden sıkıldım"

"Böyle şeylerden sıkıldım"
"Dön artık Tarkan!"

"Dön artık Tarkan!"
"En büyük gücüm annem"

"En büyük gücüm annem"
Sıla'nın konser maratonu

Sıla'nın konser maratonu
Bebek yükleniyor

Bebek yükleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER