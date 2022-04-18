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MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi
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18 Nisan 2022 Pazartesi 15:52:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 15:52:00

MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."

Etiketler : Bakanlık Operasyon TERÖRİST
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