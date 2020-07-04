MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
#PençeKaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VfESg0UoHk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2020
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
- Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı
- MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Lunaparkların açılış tarihi belli oldu
- Bilim Kurulu Üyesi'nden 60 yaş üstüne uyarı!
- İki ilde daha maske zorunluluğu geldi
- Gri kategoride aranıyordu şimdi sarı çuvalda