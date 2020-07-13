MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Astsubay Ethem Demirci'nin ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Ethem Demirci'nin (27) Esenyurt'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Demirci'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine ve ailenin ikamet ettiği sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Astsubay Ethem Demirci'nin cenazesinin memleketi Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

Şehit Ethem Demirci'nin ailesi de Samsun'a hareket etti.