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20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:17:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:17:00

MSB paylaştı: Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme böyle itti

Kaynak: DHA

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Ege Denizi'nde 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır.'

Etiketler : Düzensiz Göçmenler Ege Denizi Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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