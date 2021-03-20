MSB paylaştı! Türkiye ve ABD gemileri Doğu Akdeniz'de

MSB paylaştı! Türkiye'nin TCG Gemlik fırkateyni ile ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.