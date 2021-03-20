  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,2161
  • Euro
    8,5947
  • Altın
    404,8330
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
MSB paylaştı! Türkiye ve ABD gemileri Doğu Akdeniz'de
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Maliyeti 2 milyar dolar arttı'
İletişim Başkanı Altun'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
20 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan, Menfi ve Dibeybe ile görüştü
Taksim'de yapımı süren AKM ve camide incelemelerde bulundu
Yunan casustan çarpıcı itiraf: "Türkiye hamleleriyle bizi alt etti"
ABD'li isimden 15 Temmuz itirafı: "Taktiksel hata yaptık"
Devlet Bahçeli'den Nevruz mesajı
Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu!
Japonya'daki büyük depremin ardından tsunami uyarısı
Aliyev, Nevruz ateşini Şuşa'da yaktı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kıskıvrak yakalandı
ASELSAN'dan İHA'lara yerli çözüm
Bakan Dönmez duyurdu... İlk sondaj Nisan'da
Biden uçağa binerken 3 kez düştü
Türkiye'yi kana bulayacaklardı... Ele geçirildi
Twitter, Türkiye'de temsilci atayacak
Son Dakika... Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Elma sirkesiyle kilolar gitti
Virüsü hafif atlattı
20 Mart 2021 Cumartesi 22:11:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 02:34:00

MSB paylaştı! Türkiye'nin TCG Gemlik fırkateyni ile ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Etiketler : tsk msb doğu akdeniz TCG Gemlik fırkateyni Eisenhower Uçak Gemisi
Dizi değil reklamla döndü

Dizi değil reklamla döndü
Kürke talep olmazsa biter

Kürke talep olmazsa biter
Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan

Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan
Set arasına buse

Set arasına buse
Belgelerle konuşacağım

Belgelerle konuşacağım
1 aylık anne setlere dönüyor

1 aylık anne setlere dönüyor
Sofia gelinim değil

Sofia gelinim değil
Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş

Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş
Bir hafta virüs molası

Bir hafta virüs molası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER