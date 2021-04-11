TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri personeline eğitim

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libyalı kardeşlerimize destek için Libya ordusuna yönelik eğitimlere devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libyalı kardeşlerimize destek için Libya Ordusuna yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Bu kapsamda, Libya Deniz Kuvvetleri personeline "Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası)" verilmektedir. pic.twitter.com/tWToBT3Iky — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2021