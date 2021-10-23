23 Ekim 2021 Cumartesi 11:55:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 11:55:00
MSB paylaştı: 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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