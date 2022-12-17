MSB: NATO görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına gerekli karşılık verildi
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevinin, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldığını, gerekli karşılığın verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.
Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."
1️⃣ Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile #NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti. pic.twitter.com/AZZUk5aqzU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2022
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