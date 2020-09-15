MSB: NATO eğitim uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "NATO eğitim uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir" Milli Savunma Bakanlığı, NATO eğitimi uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "NATO eğitim uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO eğitimi uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO eğitim uçuşu kapsamında; 1'inci Ana Jet Üs K.lığı ve 5'inci Ana Jet Üs K.lığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. Uçuşa katılan unsurların Komuta Kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı görev yapmıştır" denildi.
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