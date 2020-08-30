MSB: Kuzey Irak'ta 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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