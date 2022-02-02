VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan imzaladı! Kredi limitleri değişti
Şiddetli rüzgar inişe izin vermedi!
Nerede olduğu bilinmiyordu! Kim Jong-un'un yanında ortaya çıktı
"Olay para değil racon mevzusu"
Afganistan ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Çok şiddetli sağanak geliyor
MSB kritik operasyonu böyle duyurdu
Dijital Tarkan
Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini yansıttık
Göz kuruluğu görme kaybına yol açabilir
Gece kuşuysanız gözleriniz riskte!
Omicron vücuttan 7 günde temizleniyor
Soğuk havalar çocuklarda kalp kasını etkiliyor
Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz
Başkan Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı
Mukaddes üç aylar bugün başladı
Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatı başladı
Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı
Meteoroloji'den 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya diplomasisi sürüyor
Başkan Erdoğan, Trabzon'da 'Heyamo' türküsünü dinledi
Putin: Ukrayna'da insan haklarının ihlali sistematik hale geldi
Türkiye'de 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan: Kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz
02 Şubat 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 08:59:00

MSB kritik operasyonu böyle duyurdu: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı Hava Harekatı'nın gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.

İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

Etiketler : msb pkk Türk Silahlı Kuvvetleri
Setleri özlemiş

Setleri özlemiş
Tehdit altındayım

Tehdit altındayım
Gözyaşları içinde Barış itirafı

Gözyaşları içinde Barış itirafı
Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım
Oyuncular sette dedikodu yapamıyor

Oyuncular sette dedikodu yapamıyor
'Yaratılan' kamera karşısında

'Yaratılan' kamera karşısında
Metanverse'in "Kadın Ağası"!

Metanverse'in "Kadın Ağası"!
Evin anahtarı Hadise'de

Evin anahtarı Hadise'de
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER