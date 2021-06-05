İşte PKK'nın Kürtleri temsil etmediğinin kanıtı!

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05 Haziran 2021 Cumartesi 17:52:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 17:52:00

MSB kaynaklarından 'Peşmerge saldırısı, PKK'nın Kürtleri temsil etmediğinin kanıtı' vurgusu

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MSB kaynakları, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye yönelik saldırısıyla gerçek yüzünü bir kere daha gösterdiğini, dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 4 Peşmerge'nin yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Peşmerge'ye pusu kuran teröristler, saldırıyı güdümlü füze ile gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yol kontrolü yapan Peşmerge'yi hedef alan teröristler, saldırının ardından bölgeden kaçtı.

Terör örgütüne yakın bazı internet sitelerinde saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetlerini sorumlu tutmaya yönelik asılsız haberler yer alırken IKBY yetkililerinin olay yerinde 2 PKK'lı teröristin cesedinin bulunduğunu açıklaması, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları da soru üzerine yaptıkları değerlendirmede, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran saldırının, insanların köylerinde huzur ve emniyet içinde yaşamaları için görev yapanları hedef aldığını belirtti.

"Bu saldırı PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Kaynaklar, ayrıca "Özellikle dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmeleri konusu önemli. Bu eli kanlı terör örgütüne karşı tüm ülkeler dikkatli, tedbirli olmalı, bu teröristlerin Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Etiketler : peşmerge saldırı pkk ikby duhok
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