MSB'den F-35 açıklaması: İkinci toplantı birkaç ay içinde Washington'da

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01 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00

MSB kaynakları: F-35'lerle ilgili ikinci toplantının birkaç ay içinde ABD'de yapılması planlanıyor

Kaynak: AA

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MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı planladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı planladığını bildirdi.

Kaynaklar "Görüşmelerde problemlerin çözümüne ilişkin yöntemler ele alınıyor. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek." açıklamasında bulundu.

Bakanlık kaynakları, Pentagon'dan gelen heyet ile F-35 savaş uçakları konusunda yapılan görüşmeye ilişkin soru üzerine, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla geçen hafta Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı dile getiren kaynaklar, "İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington'da yapılması planlanıyor. Görüşmelerde problemlerin çözümüne ilişkin yöntemler ele alınıyor" diye konuştu.

Görüşmelerde, Türkiye'nin F-35 programına dönülmesine yönelik konuların da ele alınıp alınmayacağına yönelik soru üzerine, "Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek" dedi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı ABD TÜRKİYE F-16 F-35
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