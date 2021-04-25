'Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı'

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25 Nisan 2021 Pazar 00:51:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 01:25:00

MSB: Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alınmıştır

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : MSB Pençe operasyonları hava harekatı Milli Savunma Bakanlığı
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