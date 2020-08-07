MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sık sık terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, son paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

