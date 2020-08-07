MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Sık sık terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, son paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/HshUp5xbfh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2020
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