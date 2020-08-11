MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSB: "Irak'ta 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
İyi ki varsın Eren. Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah’tan rahmet diliyoruz.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren
Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! ����
Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/hUxHBg9F4V
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