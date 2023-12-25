Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımında "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/djDaFApgMh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2023
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