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03 Ağustos 2023 Perşembe 12:01:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 12:01:00

MSB açıkladı: Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

MSB'den yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"(Orman yangınları) Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir."

"(Şile'de bulunan top mermileri) Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edilmiş ve 28 adet İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığına getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir."

"Son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

"Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir."

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 942'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 285'e ulaşmıştır."

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