MSB:Haftanin'de 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...