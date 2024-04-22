MSB: İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) geliştirdiği ilk milli deniz topunun, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda, Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topumuz, TCG AKHİSAR'a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi." ifadesine yer verildi.
- Yazar Taha Kılınç: Türkiye'de sadece yabancı düşmanlığı üzerinden oy toplayan partiler var
- Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
- Fiyat listesi kuralına uymayan işletmelere ceza yağdı
- FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına soruşturma: 16 gözaltı kararı
- MSB: İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi
- 3 üniversiteye 9 akademik personel alınacak