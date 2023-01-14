MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 1'i DEAŞ, 1'i FETÖ mensubu olduğu belirlenen 7 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 1'i DEAŞ, 1'i FETÖ mensubu olduğu belirlenen 7 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2023
Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uEinIbSP4t
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