VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altılı masaya 'aday' göndermesi: Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar
Kalın'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Her an başlayabilir
İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
"Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır"
MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız
PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Bakan Varank: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz
"İhracat büyümenin itici gücü olmaya devam etti"
"Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak"
MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor
Kılıçdaroğlu'na tepki! "Cezaevindeki teröristleri çıkarma gayreti içerisindesin"
Kapıkule'de 22 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi
"17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek"
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonundan okullara "dede/nene saati" önerisi
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 2022'de rekor ihracat
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor
Muğla'ya gelen "yüzen oteller" turizm hareketliliğini artırdı
Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi
14 Ocak 2023 Cumartesi 14:29:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 14:29:00

MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 1'i DEAŞ, 1'i FETÖ mensubu olduğu belirlenen 7 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 1'i DEAŞ, 1'i FETÖ mensubu olduğu belirlenen 7 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı deaş fetö hudut birlikleri
Sağlık sorunları olabiliyor

Sağlık sorunları olabiliyor
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Fırat'ı beğeniyorum

Fırat'ı beğeniyorum
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi
Konsere özel hazırlık

Konsere özel hazırlık
'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz

'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
Kıvanç'la anlaştık

Kıvanç'la anlaştık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX