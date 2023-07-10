MSB: Hudutlardaki huzurun sağlanması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Kaynak: IHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hudutlardaki huzurun sağlanması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
- Sahte belgeyle "askeri öğrenci olamaz" raporu veren hekimlerin yargılandığı davada karar
- Filistin, İsrail'in "Filistin yönetimi için kolaylıklar" şeklindeki kararlarını reddetti
- THY'den dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı
- Fahrettin Altun, CHP'li vekillere açtığı davalardan 25 bin TL tazminat kazandı
- İzmir'de, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan silahlı saldırıya uğradı
- Karabük-Zonguldak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı