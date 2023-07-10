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10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:08:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:08:00

MSB: Hudutlardaki huzurun sağlanması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Kaynak: IHA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hudutlardaki huzurun sağlanması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : hudut güvenliği MSB çalışmaları sosyal medya paylaşımı
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