03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:01:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:01:00
MSB: Hudut kartallarımız görevinin başında
Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında, 50 yarı otomatik pompalı tüfek, 64 bin 67 TL değerinde muhtelif ilaç ve 14 bin 80 paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Hudut kartallarımız görevinin başında' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Sınırlarımızın güvenliği için Hudut kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 50 adet yarı otomatik pompalı tüfek, 64 bin 67 TL değerinde muhtelif ilaç ve 14 bin 80 paket sigara ele geçirildi" denildi.
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