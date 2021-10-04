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04 Ekim 2021 Pazartesi 10:48:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 10:48:00

MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kaynak: DHA

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ terör örgütü mensubunun Hatay'da yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ terör örgütü mensubunun Hatay'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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