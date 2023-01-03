MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildiğini ve durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandığını duyurdu.

1⃣ Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.#MSB pic.twitter.com/kdNpI4373X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 3, 2023