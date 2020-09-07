MSB görüntüleri paylaştı! Başarıyla devam ediyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı-2020 başarıyla devam ediyor. Kahraman askerlerimizin hedefleri tam isabetle imha ettiği tatbikatın seçkin gözlemci günü Nahçivan’da gerçekleştirildi.
Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı-2020 başarıyla devam ediyor. Kahraman askerlerimizin hedefleri tam isabetle imha ettiği tatbikatın seçkin gözlemci günü Nahçivan’da gerçekleştirildi. ��������#MSB #TSK pic.twitter.com/RoRtoGf6RB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2020
MSB: ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI-2020 TATBİKATI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni fotoğraflar paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürdüğü belirtildi.
Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğrafları da paylaştı.
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