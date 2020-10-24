MSB'den çok önemli açıklama! Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli
Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonları, İdlib'deki gelişmeler ve Karabağ'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, terör operasyonları, personel alımları, İdlib'deki gelişmeler ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin bir dizi açıklamalar yaptı.
TERÖR OPERASYONLARI
Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla ilgili bakanlık, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen ay yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildi."
İDLİB'DE SON DURUM
İdlib konusunda Rusya ile iş birliğini sürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
PERSONEL ALIMLARI
Bakanlıktan personel alımlarına ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016’dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi." denildi.
DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALAR
Bakanlıktan Dağlık Karabağ konusunda yapılan açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
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