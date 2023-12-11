VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borrell, AB'nin İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşime onay vermesini kınadı
Kral 2. Abdullah: Mesele Ürdün'e zarar verilerek çözülemez
KKTC'den İsrail'in iddiasına sert tepki: "Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli"
İstanbul için 'kentsel dönüşüm' rakamları verildi: "Çok rahat yaparız"
MSB: Gara, Kandil, Hakurk ve Metina vuruldu, 13 terör hedefi imha edildi
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı
11 Aralık 2023 Pazartesi 18:55:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 18:55:00

MSB: Gara, Kandil, Hakurk ve Metina vuruldu, 13 terör hedefi imha edildi

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında Gara, Kandil, Hakurk ve Metina'da bulunan 13 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

MSB Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında Gara, Kandil, Hakurk ve Metina'da bulunan 13 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

MSB'den operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 11 Aralık 2023 saat 17.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler : hava harekatı terör hedefleri Irak
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX