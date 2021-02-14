MSB: Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin SİHA'ları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu." ifadeleri kullanıldı.
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