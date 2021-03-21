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21 Mart 2021 Pazar 10:11:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 10:11:00

MSB fotoğrafları paylaştı! TSK Doğu Akdeniz'de

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TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Etiketler : msb doğu akdeniz eğitim
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