Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde toplam 6 terörist gözaltına alındı

18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:44:00
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 , Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4 , Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FdT8tapCzM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020
- Hakkari'de askeri araç geçtiği sırada patlama meydana geldi: 3 yaralımız var
- Teröristbaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm Mersin'de teslim oldu
- İslam dünyasından Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği
- İslam dünyasından Türkiye'ye tebrik yağdı!
- TÜBİTAK'tan destek
- Türkiye hazır: Tek millet, tek ordu