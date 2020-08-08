08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:21:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:28:00
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığı kaydedildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Z4iO6R1Qjd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020
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