MSB: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı