MSB: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vC91bMLjgD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2020
- Bakan Koca'dan 'grip' uyarısı!
- MSB: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!
- Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
- Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 31 milyonu aştı
- Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı