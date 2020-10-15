MSB: Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyuracağız

MSB: Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyuracağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyuracağını bildirdi.

Ermenistan ordusunun sürekli olarak sivilleri hedef almasının ardından MSB, twetter hesabından açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli!