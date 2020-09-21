MSB: Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli

Milli Savunma Bakanlığı: Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti.

Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli.

Ayrıntılar geliyor

