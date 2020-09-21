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21 Eylül 2020 Pazartesi 21:07:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 21:09:00

MSB: Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli

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MSB: "Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı: Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti.

Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli.

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