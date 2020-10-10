MSB: Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazandığını belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan işgal ettiği toprakları asıl sahibine geri vermesi gerektiğini vurguladı.
MSB, sosyal medya hesabından Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
- MSB: Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
- Bakımı tamamlanan Kanuni sondaj gemisi İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı
- Dünyada eşi benzeri yok... Yerli ve milli MUKAS sistemi TSK'ın gücüne güç katıyor
- Ateşkes kararına Türkiye'den ilk yorum: Azerbaycan'ın kararlarını destekleriz
- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi
- MSB: 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi