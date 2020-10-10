MSB: Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir

MSB, sosyal medya hesabından Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

