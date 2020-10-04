MSB'den net çağrı! Teröristler derhal bölgeyi terk etmelidir

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırıları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir.

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır.

Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir.

TERÖRLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 312 personel ihraç edilmiş, 3 bin 798 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir

Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi