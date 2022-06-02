MSB EFES-2022 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı başladı.

Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi.

''FİLM SAHNESİ DEĞİL, GERÇEĞİN TA KENDİSİ!''

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor.''