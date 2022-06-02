VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ömer Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
MSB EFES-2022 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı
Bakan Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olur mu?
OPEC+ grubu temmuzda 648 bin varil üretim artışına gidecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Çin'le iş birliği mesajı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Baykar'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 jesti
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Erdoğan'dan çok net operasyon mesajı
Heyecanlandıran gelişme! Seri üretime geçildi
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
Almanlara çağrı yaptı: Türkiye bulunmaz bir fırsat
Türkiye'den NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya'ya zor soru
"İsveç ve Finlandiya'dan 33 teröristin iadesini istedik"
Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Çemezov: Yaptırım uygulayan ülkeler büyük bir pa...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'vurucu güçleri' Kayseri'de yeni teknolojiye kavuşuyor
Sıfır atık sıfır kayıp!
02 Haziran 2022 Perşembe 19:56:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 19:56:00

MSB EFES-2022 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 37 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2022 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı başladı.

Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi.

''FİLM SAHNESİ DEĞİL, GERÇEĞİN TA KENDİSİ!''

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor.''

Etiketler : msb milli savunma bakanlığı tsk
Yaz konserleri başlıyor

Yaz konserleri başlıyor
İzmir'i salladı

İzmir'i salladı
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
3 ödül birden

3 ödül birden
Gülben'in onur konuğu

Gülben'in onur konuğu
Bebek'te panik

Bebek'te panik
Tatil Eylül'de

Tatil Eylül'de
Tatil için Antalya'dalar

Tatil için Antalya'dalar
Boğaz kıyısında 70'lere yolculuk

Boğaz kıyısında 70'lere yolculuk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX