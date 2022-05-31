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31 Mayıs 2022 Salı 21:57:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 21:57:00

MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 37 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2022 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı başladı.

Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi.

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat Haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek.

"ŞANLI PİYADELERİMİZE SELAM OLSUN"

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Kara ve Deniz Kuvvetlerimizin yılmaz piyadeleri kırılmaz azimleri ile EFES-2022 Tatbikatı'nda... Dosta güven, düşmana korku veren şanlı piyadelerimize selam olsun!"

37 ÜLKEDEN 1000'İN ÜZERİNDE PERSONEL

2016'da 8, 2018'de 20 ülkenin katıldığı EFES tatbikatına bu yıl 37 ülkeden 1000'in üzerinde personel katılıyor. EFES-2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor.

İtalyan fırkayteni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alacak.

Etiketler : milli savunma bakanlığı tsk msb
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